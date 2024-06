E' successo in un cantiere a Castellammare di Stabia: un guasto aveva impedito che tornassero a terra

Paura per due operai bloccati su una piattaforma aerea a oltre 50 metri d’altezza per un guasto in un cantiere a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Risolutivo l’intervento dei vigili del fuoco del team speleo per farli ritornare a terra utilizzando una seconda piattaforma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata