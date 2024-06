Così il deputato del Movimento Cinque Stelle, rimasto ferito nella rissa scoppiata nell'Aula qualche giorno fa

Il deputato del Movimento Cinque Stelle Leonardo Donno ha partecipato alla manifestazione in piazza Vittorio, a Roma, in solidarietà ai ragazzi aggrediti da alcuni militanti di estrema destra. “Un clima che sta montando. L’ho denunciato qualche giorno fa: la non condanna della premier Meloni alla violenza squadrista dei suoi deputati alla Camera era già quello un fatto inaccettabile”, ha detto il parlamentare rimasto ferito nella rissa scoppiata nell’Aula qualche giorno fa. “Non condannare quegli atti provoca un effetto emulazione. Abbiamo visto questi ragazzi pestati per nulla, in un clima di odio, repressione delle voci dell’opposizione che non possiamo accettare. La premier dovrebbe battere un colpo”, ha aggiunto.

