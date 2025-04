Foto di archivio

Le tensioni davanti al Pantheon, dopo il tentativo di forzare il blocco verso palazzo Chigi da parte dei manifestanti

Momenti di tensione al Pantheon, dove è in corso un sit-in contro il decreto Sicurezza. In piazza della Rotonda gli attivisti della Rete No ddl Sicurezza-A pieno regime. Poco dopo le 18.30, un gruppo di manifestanti si è mosso in direzione di palazzo Chigi, provando a forzare il blocco delle forze dell’ordine. Dopo 15 minuti di tensione e lanci di bottiglie, gli agenti hanno caricato utilizzando gli scudi antisommossa. Poi i manifestanti sono tornati al centro della piazza.

Le parole della premier Meloni

“Prevederemo una specifica tutela legale a favore del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. I nostri agenti di polizia e i nostri militari che dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al servizio potranno continuare a lavorare e lo Stato sosterrà le loro spese legali, fino ad un massimo di diecimila euro per ogni fase del procedimento. Una norma sacrosanta che le nostre forze di polizia aspettano da molto tempo, e che è nostro dovere assicurare loro” ha annunciato in Cdm la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Piantedosi: “Tutela legale a forze ordine non è immunità”

“La tutela legale è un supporto economico agli appartenenti delle forze dell’ordine, non significa immunità alle forze dell’ordine, si tratta di un supporto economico ma non è immunità“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa post Cdm, precisando che “non è una immunità neanche indirettamente”.

