E' il risultato dell'autopsia sul corpo della studentessa siciliana, ammazzata da Stefano Argentino

Sara Campanella è stata uccisa con cinque coltellate da Stefano Argentino che l’ha aggredita alle spalle lunedì pomeriggio all’uscita del policlinico universitario di Messina. La 22enne, originaria di Misilmeri in provincia di Palermo, secondo quanto accertato dal medico legale Elvira Spagnolo, è stata prima colpita due volte alle spalle e poi lateralmente con altri tre colpi, uno di questi al collo. Secondo il medico legale la giovane è morta dissanguata in pochi minuti.

Stefano Argentino ha confessato il femminicidio di Sara Campanella

Il 27enne di Noto ha confessato il femminicidio davanti al gip ed è stato arrestato. Tuttavia durante l’interrogatorio di garanzia non ha detto nulla sul movente del gesto.

Sara Campanella è stata accoltellata alla gola e alla scapola, in viale Gazzi vicino allo stadio di Messina. Un testimone ha raccontato di aver seguito l’assassino, Stefano Argentino, per un lungo tratto di strada prima di perderne le tracce. Ha inoltre spiegato di aver sentito la voce della studentessa che urlava “Basta, lasciami” e di averla poi vista accasciarsi al suolo, con il sangue che aveva già macchiato tutti i vestiti.

La madre dell’omicida: “Voleva suicidarsi”

“Stefano voleva suicidarsi”. Lo ha detto agli inquirenti Daniela Santoro, la madre di Stefano Argentino. La donna quel pomeriggio sarebbe andata a prendere il figlio a Messina. Per il vincolo di parentela non è imputabile per favoreggiamento.

