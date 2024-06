Il funzionario dei Vigili del Fuoco: "Da capire il tipo di combustione"

Un’officina “piccola” per la quale “non sono previsti sistemi antincendio“, se non gli estintori, “i mezzi portatili” che sono stati utilizzati. Sono alcuni degli aspetti che emergono dalle indagini del Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco di Milano, chiamati a fare luce sul rogo divampato nell’autofficina di via Fra Galgario venerdì 14 giugno.

Un incendio “da un certo punto di vista normale che ha causato queste tre vittime“, spiega Carlo Cardinali, funzionario dei Vigili del Fuoco di Milano. Al momento, i Vigili del Fuoco non ritengono che “ci fossero delle sostanze particolarmente pericolose, dagli pneumatici ai liquidi infiammabili”.

L’evoluzione “anomala dell’incendio” perché “ci siamo resi conto dalle immagini che l’evoluzione in fiamme, quindi i prodotti della combustione, sono stati davvero molto violenti“, aggiunge Cardinali. “Quello che è bruciato va valutato per quello che era, per come ha iniziato a bruciare, per i tempi e sicuramente le fiamme che si sono sviluppate hanno contribuito molto”, afferma Cardinali. “Dobbiamo capire effettivamente che tipo di combustione c’è stata, che tipo di materiale può essere e questo ci aiuterà a capire poi tutto il resto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata