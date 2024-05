Immagine da social

In corso le ricerche dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Allagamenti e disagi per le piogge anche in Veneto e Lombardia

Continua l’ondata di maltempo che da settimane sta colpendo il Nord Italia, in particolare il Nordest e la Lombardia.

Situazione critica soprattutto in Friuli-Venezia Giulia, dove tre persone, un ragazzo e due ragazze, sono state travolte dalla piena del fiume Natisone, nella strada di Ipplis nel Comune di Premariacco (Udine). I tre hanno chiesto aiuto quando si trovavano su un isolotto del fiume ma quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto non sono riusciti a recuperarli. Il livello dell’acqua è in rapida salita. Sul posto vigili del fuoco di Udine, carabinieri di Cividale e carabinieri di Udine. Le ricerche sono state affidate all’elicottero Drago dei vigili del fuoco giunto sul posto. Inviato anche l’elisoccorso doppio India che giunto sul luogo ha effettuato il sorvolo del fiume fino a Manzano senza esito. Sui social circola un video dei tre ragazzi prima che fossero trascinati via dalla corrente: nelle immagini, mentre l’acqua arriva prima alle loro caviglie e poi alle ginocchia, i giovani si abbracciano provando a costituire una difesa più forte contro le acque.

Il sindaco: “Preghiamo per loro”

“Stanno cercando 3 persone un uomo e 2 ragazze nel fiume Natisone, sono rimasti bloccati dalla piena. La vettura ferma a Premariacco è targata Romania, erano sull’asta del fiume tra Premariacco e Manzano”, ha scritto su Facebook il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata. “Due elicotteri, 1 dei vigili del fuoco rientrato a Ronchi più i sub e l’elisoccorso del 118 atterrato e in attesa a Casali Potocco, è arrivata anche una barca dei pompieri che proverà a risalire il fiume da Orsaria, purtroppo il fiume sta aumentando”, scrive De Sabata. “Una preghiera per loro” , aggiunge, “esiste anche un filmato che strappa il cuore”.

Allagamenti in molti comuni friulani

Numerose le richieste di intervento dei Vigili del Fuoco per allagamenti nei comuni del Friuli-Venezia Giulia, in particolare a Cormons, Dolegna del Collio, Ruda, San Vito al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro. E sono previsti ulteriori rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio e in tarda serata sulla regione.

In Veneto forti piogge sul Padovano e sul Veneziano

Disagi dovuti a forti piogge nella notte anche in Veneto. Le precipitazioni più significative si sono verificate sul Padovano centrale (28 mm a Galzignano e 29 a Legnaro in 6ore circa) e soprattutto sul Veneziano centro settentrionale: in quest’ultima zona rovesci e temporali anche intensi e ripetuti/persistenti hanno determinato piogge intense (35 mm in 1h a Eraclea e ben 78 mm in 1h a Bibione) con accumuli anche molto consistenti in 3/6 ore (circa 55 mm/6h a Eraclea e quasi 100 mm/6h a Bibione). “Stiamo seguendo minuto per minuto l’evolvere delle piogge, che risultano a tratti abbondanti, e degli impatti sui vari territori. Abbiamo alcune segnalazioni di difficoltà e danni dai territori del litorale e del Veneto centrale. Monitoriamo l’evoluzione con tutti i mezzi in campo. Ringrazio tutte le persone, tecnici, volontari, operatori di ogni ambito che stanno lavorando per far sì che la fase più critica sia superata con il minor disagio possibile”, ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia.

Esondano rogge nel Vicentino, 20 interventi vigili del fuoco

Precipitazioni anche nel Vicentino, dove sono stati oltre 20 gli interventi dei vigili del fuoco. Interventi delle squadre per allagamenti che hanno interessato anche alcune strade nei comuni di San Vito di Leguzzano e Malo per l’esondazione di alcune rogge. Tra i comuni maggiormente interessati anche Valdagno, Sandrigo, San Germano dei Berici, Cornedo Vicentino, Schio e Villaverla.

Nel Bresciano allerta per argini Gandovere

In Lombardia, invece, la situazione dopo il maltempo che ha colpito la regione nella giornata di giovedì risulta “moderatamente critica nella zona del Bresciano, in particolare nella zona del lago di Iseo e a sud del Lago di Garda. A causa di smottamenti, sono state chiuse la SP 48 Iseo – Polaveno e la SP 510 Sebina Orientale. Nel comune di Rodengo Saiano, nel Bresciano, si segnalano alcune criticità legate allo stato di allerta per il torrente Gandovere che rischia di rompere gli argini“, fanno sapere i Vigili del Fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata