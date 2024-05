Il 28enne Dante Spinelli rimane indagato a piede libero. L'81enne raggiunta da un colpo partito da un'auto in corsa

È stato prima fermato dalla polizia e poi rilasciato, per disposizione della Procura di Roma e della Dda per scarsi indizi di colpevolezza, Dante Spinelli, il ragazzo di 28 anni sospettato di essere l’autore dell’omicidio di una donna di 81 anni, colpita da un proiettile vagante, mentre era in auto, una smart, insieme con una sua amica.

Il proiettile che ha ucciso la donna era partito da un’auto in corsa che inseguiva un’altra vettura per le strade del Villaggio Prenestino. Il fermato, considerato inizialmente il presunto killer, rimane comunque indagato a piede libero con l’accusa di concorso in omicidio.

Nel corso della notte, come informa la Questura di Roma in una nota, sono emerse “evidenze investigative” che hanno portato al rilascio del 28enne, che resta tuttavia indagato. Proseguono le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzate alla esatta ricostruzione dell’evento e all’identificazione di tutti i responsabili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata