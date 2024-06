Avvistato in prossimità dell’ingresso del penitenziario milanese. Era in procinto di costituirsi

Ripreso anche il secondo evaso dall’Istituto Penale Per Minorenni ‘Cesare Beccaria’ di Milano. È stato avvistato in prossimità dell’ingresso del penitenziario verso le 21:30 di domenica 16 giugno ed è stato immediatamente tratto in arresto dalla Polizia penitenziaria. Probabilmente era in procinto di costituirsi.

“Ma non è tutto bene ciò che finisce bene. Tutt’altro, non solo i problemi rimangono, ma sono ancora più evidenti e pregnanti. Così com’è palese l’assenza della politica, soprattutto di governo. In pochissimi giorni abbiamo assistito a evasioni, suicidi ripetuti, aggressioni alla Polizia penitenziaria e molto altro, ma non abbiamo ascoltato una sola parola dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che è il vero latitante” dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

