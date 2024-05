L'intervento di Brahim Baya a Palazzo Nuovo: "Jihad è lotta di liberazione"

Esplode la polemica per il sermone tenuto dall’imam Brahim Baya a Torino a Palazzo Nuovo, una delle sedi dell’università occupate dagli studenti pro-palestinesi. Nel suo intervento davanti ai giovani, postato sul suo canale YouTube con il titolo ‘Cosa ci insegna la Palestina’, Baya dice: “La Palestina è da sempre mira degli invasori, i palestinesi negli ultimi mesi hanno resistito a questa furia omicida ma sono ancora in piedi e il loro insegnamento arriva a noi, questa loro sofferenza è una forma di jihad nel più alto senso di questo termine come sforzo per difendere i propri diritti, come sforzo per difendere la vita umana, come sforzo per difendere la pace”. “Un jihad – sottolinea l’imam – che vediamo in Palestina nella sua più importante manifestazione, in cui ognuno contribuisce a questa lotta di liberazione cominciata dal primo momento in cui i sionisti hanno calpestato quella terra benedetta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata