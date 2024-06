Aperta inchiesta sui fatti, a breve sarà effettuata l'autopsia

Un uomo è stato trovato morto dissanguato ad Angri, in provincia di Salerno. Secondo quanto si apprende, l’uomo – un 35enne, con problemi di tossicodipendenza – è stato aggredito all’incrocio tra via Risi e via Giovanni da Procida intorno alle 3 di questa notte. La vittima è stata raggiunta da diverse coltellate. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Nocera Inferiore.

La Procura ha aperto un’inchiesta sulla vicenda e il Pm Michele Migliardi ha disposto il trasferimento della salma nell’obitorio di Nocera Inferiore per effettuare l’autopsia. I militari stanno passando al vaglio anche le immagini delle telecamere pubbliche e private presenti in zona.

