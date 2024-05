In carcere Jonathan Maldonado. L'uomo è stato interrogato per ore in Questura

Dopo ore di interrogatorio negli uffici della Questura di Biella, è stato arrestato e portato in carcere Jonathan Maldonado, marito dell’influencer Soukaina El Basri – in arte Siu – da giovedi scorso ricoverata in ospedale in terapia intensiva. La donna sarebbe stata ferita al petto con un’arma bianca non ancora identificata. Maldonado, imprenditore, è ora accusato di tentato omicidio. In un primo momento aveva parlato di un incidente domestico, poi di un tentato suicidio della moglie 30enne. Una versione che però non aveva convinto gli inquirenti. La coppia ha due figlie piccole.

