Continuano i problemi causati dal forte maltempo che da giorni sta colpendo il Nord Italia. Disagi in Veneto e a Torino, dove è caduta una forte grandinata. Nella Bergamasca allagamenti e alberi caduti. Ecco la situazione, regione per regione.

Grandine in Veneto, ‘imbiancata’ Conegliano

Un’intensa grandinata ha imbiancato completamente il paesaggio di Conegliano, in provincia di Treviso, causando molti disagi al traffico. Caduti oltre 40mm di pioggia, con allagamenti diffusi. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile del Veneto, nelle ultime ore si è assistito ad un progressivo aumento delle condizioni di instabilità con rovesci e temporali sempre più diffusi sull’intero territorio regionale. I fenomeni hanno localmente assunto forte intensità (30 mm/h). I massimi di 20-30 mm sono stati raggiunti sulla fascia prealpina e pedemontana (Monte Summano, Solagna, Valdobbiadene, Caprino Veronese, Villafranca), mentre sul padovano e veneziano centrali (Teolo, Padova, Mira e Campagna Lupia) i valori si attestano sui 10-15 mm. Si osservano precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio temporalesco, localmente di forte intensità.

Bomba d’acqua su Torino, grandine nei campi

Fortissime grandinate hanno colpito la zona Sud e Sud Est della Città metropolitana di Torino. Gli agricoltori, fa sapere Coldiretti Torino, stanno segnalando danni chiamando gli uffici Coldiretti di Zona di Chieri e Carmagnola. Tra le colture più colpite il grano, che proprio in questi giorni è in fioritura con gli altri cereali vernini come farro e orzo; il mais, che dopo la semina stenta a crescere visti i continui sbalzi di temperatura e soprattutto gli allagamenti dei campi. Danni si segnalano anche sulle ciliegie ormai praticamente mature e sulle orticole come gli zucchini in pieno campo e soprattutto gli asparagi che sono ancora in piena stagione di raccolto. Ma si ha notizia anche di tunnel di serra scoperchiati. Le aziende agricole che effettuano sgombero neve sono state chiamate per sgomberare oltre 30 cm di grandine sulle strade.

Allagamenti e alberi caduti nella Bergamasca

Allagamenti e alberi caduti in provincia di Bergamo a causa della pioggia. Circa 40 interventi per le squadre dei Vigili del Fuoco di Bergamo impegnate in tutta la Provincia per i soccorsi a causa maltempo.

