Il trasferimento da Roma verso l'istituto penitenziario veneto è avvenuto con un mezzo della polizia penitenziaria

Chico Forti è arrivato in carcere a Verona. Il 65enne trentino, rientrato ieri in Italia dopo 24 anni di prigione in Florida, dove è stato condannato a scontare la pena dell’ergastolo per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike avvenuto nel 1998, era partito questa mattina alle 8.30 da Rebibbia a bordo di un mezzo della polizia penitenziaria in direzione del penitenziario veronese. Qui lo attendono le visite di rito in infermeria, prima di essere assegnato a uno dei reparti dell’istituto guidato dalla direttrice Francesca Gioieni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata