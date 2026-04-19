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domenica 19 aprile 2026

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Insulti razzisti a Danso, il Tottenham sporge denuncia

Insulti razzisti a Danso, il Tottenham sporge denuncia
Kevin Danso, difensore del Tottenham. (AP Photo/Dave Shopland)
Redazione
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Il calciatore è stato preso di mira sui social dopo la partita contro il Brighton

Il Tottenham ha sporto denuncia alla polizia britannica contro gli insulti razzisti via social che hanno investito il difensore austriaco Kevin Danso, accusato di aver causato il gol, nei minuti di recupero, di Georginio Rutter che ha fatto agguantare il definitivo 2-2 al Brighton nel match del 18 aprile con gli Spurs. Un risultato che mantiene il Tottenham in zona retrocessione in Premier League.

Il Tottenham ha condannato il “razzismo vile e disumanizzante” rivolto a suo giocatore. “Dalla partita di ieri contro il Brighton, disputata durante il weekend ‘No Room For Racism’ della Premier League, Kevin Danso è stato, e continua ad essere, oggetto di significativi e aberranti insulti razzisti sui social media”, spiega il club londinese. “Abbiamo sentito e visto un razzismo vile e disumanizzante. Un comportamento che è senza dubbio un reato penale. Non sarà tollerato”.

Il Tottenham ha affermato che “farà pressione affinché vengano presi i provvedimenti più severi possibili contro ogni singola persona che identificheremo. Kevin ha il nostro pieno e incondizionato supporto, sia come giocatore che come persona. Nessuno in questo club sarà mai solo di fronte a questa situazione“.

Il monito della Premier League su X

La Premier League ha rilasciato una dichiarazione su X a sostegno di Danso, avvertendo che “qualsiasi individuo identificato e riconosciuto colpevole di discriminazione dovrà affrontare le conseguenze più severe possibili, tra cui squalifiche da parte del club e procedimenti legali“.

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