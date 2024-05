"Dalle prime verifiche non risultano danni", fa sapere il Dipartimento della Protezione civile

Dalle 6.06 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. La scossa maggiore è di magnitudo 3.7. “La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. Dalle prime verifiche non risultano danni“, fa sapere il Dipartimento della Protezione civile su X.

