Chiesti anche cinque anni per l'ex socio Daniele Leali e tre per l'ex fidanzata Sarah Borruso

I pm hanno chiesto una condanna a tre anni, quattro mesi e 20 giorni per Alberto Genovese, a processo con rito abbreviato nel filone bis delle inchieste per i festini a base di droga e violenze sessuali organizzate a Terrazza Sentimento, a Milano. L’ex imprenditore è assistito dagli avvocati Davide Ferrari e Salvatore Scuto.

I pubblici ministeri poi hanno chiesto una condanna a cinque anni per Daniele Leali, ex socio di Genovese, e tre anni per l’ex fidanzata Sarah Borruso.

