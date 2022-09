Condannata a 2 anni e 5 mesi anche l'ex fidanzata Sarah Borruso

Il gup Chiara Valori ha condannato Alberto Genovese a 8 anni e 4 mesi per due episodi di violenza sessuale commessi ai danni di una 18enne e una 23enne. Il gup ha anche concesso una provvisionale di 50 mila euro alla 18enne, che ha subito violenze dopo una festa a Terrazza Sentimento nell’ottobre del 2020. Il legale della ragazza aveva chiesto un risarcimento di oltre 1,96 milioni di euro.

L’aggiunto Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo avevano chiesto una condanna a 8 anni e una multa di 80mila euro a carico di Genovese. L’imprenditore ha lasciato il tribunale accompagnato dalla sorella, senza fermarsi a parlare con i giornalisti e le telecamere che lo aspettavano fuori dall’aula, al settimo piano del Tribunale di Milano.

Condannata a 2 anni e 5 mesi anche Sarah Borruso, la ex fidanzata dell’imprenditore digitale. La ragazza è accusata di aver partecipato ad uno dei due episodi di violenza sessuale contestati a Genovese (che è stato condannato a 8 anni e 4 mesi). In particolare, Borruso avrebbe partecipato alle violenze ai danni di una 23enne, ospite di Genovese ad Ibiza nel luglio 2020.

Per la ex fidanzata di Genovese, la procura aveva sollecitato una condanna a 2 anni e 8 mesi. La ragazza si è allontanata dal Tribunale accompagnata dalla mamma, senza fermarsi con i giornalisti che l’attendevano fuori dall’aula al settimo piano del Tribunale di Milano.

Legale vittima: “Provvisionale più bassa di quanto mi aspettassi”

“La statuizione economica richiesta è più bassa di quanto mi aspettassi”. È quanto ha detto l’avvocato Luigi Liguori, legale della ragazza 18enne di cui Alberto Genovese avrebbe abusato durante una festa nel suo attico ad ottobre 2020. Episodio per il quale l’imprenditore del settore digitale, imputato anche per una violenza sessuale ai danni di una 23enne, è stato condannato dal gup Chiara Valori con il rito abbreviato a 8 anni e 4 mesi e al pagamento di 50 mila euro a titolo di provvisionale. Il legale della giovane aveva quantificato i danni fisici e psicologici subiti dalla sua assistita in oltre 1,96 milioni di euro. Il gup Chiara Valori ha stabilito che il risarcimento verrà quantificato in sede civile.

La ricostruzione

Dopo l’avvio dell’udienza, la gup chiara Valori si era ritirata in camera di consiglio per emettere la sentenza a carico di Alberto Genovese, l’imprenditore digitale che è accusato di due episodi di violenza sessuale a carico di due ragazze, ospiti alle sue feste. Per i pm, Genovese le avrebbe stordite con un mix di alcol e droghe per poi abusare di loro. La sentenza è arrivata attorno alle 11 in tribunale a Milano.

Genovese era accusato di aver abusato di due ragazze di 18 e 23 anni, dopo aver offerto loro un mix di droghe e alcol. La prima nell’ottobre 2020 era andata ad un a festa organizzata da Genovese a ‘Terrazza Sentimento‘, il suo attico vista Duomo, messo in vendita dopo l’arresto. La seconda, invece era stata ospite di Genovese durante una vacanza ad Ibiza nel luglio 2020. Episodio per il quale è indagata anche la ex fidanzata di Genovese, Sarah Borruso. Per Genovese la procura ha sollecitato una condanna a 8 anni e chiesto un risarcimento di 80 mila euro. Per la ex fidanzata, invece, una condanna a 2 anni e 8 mesi.

