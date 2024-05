Manifestanti tentano di bloccare l'ingresso della presidente della Commissione Ue

In occasione dell’incontro alla sede della Fondazione De Gasperi, a Roma, tra la presidente della Commisisone Ue Ursula von der Leyen e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, gli studenti di diverse sigle, tra cui OSA, Cambiare Rotta e Potere al Popolo, hanno organizzato un flash mob di contestazione. Circa 20 studenti si sono presentati con le mani alzate all’esterno dell’edificio, esponendo manifesti con cui si sottolineava la presunta complicità della presidente della commissione europea con la guerra a Gaza.

Quando la carovana delle auto che scortava von der Leyen è arrivata al luogo indicato, gli studenti hanno provato a impedirne il passaggio sedendosi per terra. Sono stati quindi subito bloccati dalle forze dell’ordine, che per consentire il passaggio di tutte le autovetture, hanno bloccato i ragazzi nei pressi del muro adiacente. Dopo che la leader europea ha fatto il suo ingresso nella Fondazione, i ragazzi sono stati poi lasciati liberi di andare via, non prima di aver denunciato con i cronisti presenti la repressione subita durante la loro azione considerata pacifica. Pochi minuti dopo ha fatto il suo ingresso anche il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani.

