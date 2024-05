Dopo la sua deposizione il Gup dovrà decidere se rinviarlo a giudizio. Il rapper su Instagram: "Rienzi è invidioso dei miei addominali"

La deposizione di Fedez,al secolo Federico Lucia, davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare di Roma, che dovrà decidere se rinviarlo a giudizio nell’ambito del procedimento per calunnia intentato nei suoi confronti dal presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Il rapper venne denunciato dopo aver accusato Rienzi di aver pubblicato nel 2020, sul sito dell’associazione dei consumatori, un presunto banner ingannevole che riguardava la pandemia da Coronavirus. Il rapper lo considerò così idoneo da trarre in inganno da sporgere una denuncia querela contro Rienzi. Nel capo di imputazione nei confronti di Fedez si legge: “Nella stessa denuncia-querela il Lucia, inoltre, accusa falsamente il Rienzi di aver utilizzato espressioni lesive della propria reputazione, nell’ambito di un comunicato stampa del 24.3.20 e di diversi video pubblicati su Youtube il 28.3.20, 29.3.20 e 30.3.20, in parte riferibili alla vicenda della raccolta fondi sopra indicata, in cui il Rienzi rivendicava invece la correttezza del proprio operato quale legale rappresentante del Codacons”.

Prima della sua decisione la Gup, Marisa Mosetti, ha disposto l’esame in aula del cantante, che in vista dell’udienza ha scritto su una storia Instagram che “il presidente del Codacons è invidioso dei miei addominali“. Domenica Fedez aveva pubblicato un’altra storia in cui scriveva: “Un giorno in pretura proteggimi. Direzione Roma per l’ennesimo processo inutile contro quell’associazione inutile“.

Procura chiede assoluzione

Nel corso della sua requisitoria, la procura ha chiesto l’assoluzione del rapper. Questo dopo che, nella sua deposizione, Fedez ha dichiarato che la raccolta fondi promossa dal banner sul sito internet del Codacons sarebbe stata ingannevole perché i fondi raccolti non sarebbero stati impiegati per costruire reparti ospedalieri per i malati di Covid. All’arrivo in tribunale, aveva affermato: “Sono molto sereno, è un po’ come l’interrogazione a scuola. Non dirò nulla prima altrimenti mi deconcentro”.

