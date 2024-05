Il cantante aveva accusato l'associazione di aver pubblicato un banner ingannevole durante la pandemia da Covid-19

Fedez è arrivato al Tribunale di Roma per l’udienza del Giudice per le indagini preliminari nel procedimento penale per calunnia ai danni del Codacons. Il presidente dell’associazione ha denunciato il rapper per avere accusato il Codacons di aver pubblicato un banner ingannevole durante la pandemia da Covid-19. Il Gip deciderà se ci sono gli estremi per rinviare il cantante a giudizio. “Sono molto sereno” ha risposto ai cronisti appostati a Piazzale Clodio per il suo ingresso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata