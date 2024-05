Tra di loro, poco più di 2.300 sono stati i minori non accompagnati

Dal primo gennaio al 2 maggio 2024 sono state 16.137 le persone migranti sbarcate in Italia. Il dato è riportato dal cruscotto statistico giornaliero pubblicato dal Ministero dell’Interno. Molti di meno rispetto al 2023 quando, nello stesso periodo, i migranti giunti nel nostro Paese erano stati 42.369. Nel 2022 gli arrivi erano stati 10.964.

2.351 minori non accompagnati

Delle circa 16mila persone arrivate in Italia nei primi quattro mesi dell’anno poco più di duemila (2.351 in particolare) sono stati i minori non accompagnati, spiega il Viminale. Erano stati in totale 18.820 in tutto l’arco del 2023.

