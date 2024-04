Lo rende noto l'Oim. Nell'anno in corso quasi 5mila persone intercettate e riportate in Libia

A partire dall’inizio del 2024 nel Mediterraneo centrale 167 persone sono morte e 324 risultano disperse. Lo rende noto l’Oim nel suo ultimo aggiornamento. L’Organizzazione internazionale delle migrazioni riferisce anche che nell’anno in corso 4.942 Migranti sono stati intercettati in mare e riportati in Libia. Fra questi 4.442 uomini, 339 donne e 161 minori.

Tajani: “Documento comune con Finlandia contro trafficanti”

“Annunceremo un documento comune sulla questione migratoria con la Finlandia per combattere i trafficanti di Migranti e per respingere eventuali iniziative che strumentalizzano l’immigrazione clandestina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Consiglio Esteri-Difesa a Lussemburgo.

“Penso alla Russia, alla Finlandia e a quello che fa Wagner in Africa, ovvero favorire l’immigrazione clandestina per creare problemi ai paesi europei. Quindi una collaborazione non soltanto con i paesi del Sud ma anche con un paese del Nord come la Finlandia”, ha aggiunto.

Sunak promette: “Primi voli ‘piano Ruanda’ fra 10-12 settimane”

I primi voli di trasferimento di Migranti dal Regno Unito verso il Ruanda potrebbero partire entro 10-12 settimane. È quanto ha detto il premier britannico, Rishi Sunak, promettendo di porre fine allo stallo parlamentare sul cosiddetto ‘piano Ruanda’, promessa politica chiave. Sunak ha fatto queste dichiarazioni durante una conferenza stampa, rivolgendosi direttamente all’opinione pubblica. La Camera dei Comuni esaminerà nel corso della giornata il disegno di legge, che poi passerà all’esame della Camera dei Lord. Sunak ha chiesto che la Camera dei Lord, non eletta, smetta di bloccare il testo, che consentirà alle autorità di trasferire alcuni richiedenti asilo in Ruanda. “Quando è troppo è troppo”, ha detto Sunak ai giornalisti, aggiungendo che gli aerei commerciali per trasportare i richiedenti asilo sono stati prenotati. Non ha voluto fornire dettagli quando gli è stato chiesto quante persone si prevede di imbarcare sui voli nei prossimi mesi. “Siamo pronti. I piani sono pronti, e questi voli partiranno, qualunque cosa accada. Nessun tribunale straniero ci impedirà di far partire i voli”, ha dichiarato Sunak.

Il disegno di legge è rimasto in stallo per due mesi, rimbalzando tra le due Camere del Parlamento, con i Lord che hanno ripetutamente proposto emendamenti che sono stati poi respinti dai Comuni. I Lord non hanno il potere di bloccare la legge, ma devono dare il loro assenso prima che il testo diventi legge. Il partito conservatore al governo prevede di inviare alcuni richiedenti asilo in Ruanda come deterrente per convincere i Migranti che non vale la pena rischiare di attraversare la Manica a bordo di gommoni. Il piano, perseguito da tre premier negli ultimi due anni, è stato finora ostacolato da una serie di sentenze di tribunale e dall’opposizione dei sostenitori dei Migranti che sostengono che sia illegale e disumano. L’attuale legge al vaglio, nota come Safety of Rwanda Bill, è una risposta a una decisione della Corte Suprema che ha bloccato i voli di trasferimento in Ruanda perché il governo non poteva garantire la sicurezza dei Migranti inviati nel Paese. Dopo aver firmato un nuovo trattato con il Ruanda per rafforzare le tutele per i Migranti, il governo ha proposto la nuova legge, che dichiara il Ruanda un Paese sicuro.

