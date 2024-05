Il sindaco Filippo Mannino: "È il simbolo di chi ce l'ha fatta"

Maria è nata a Lampedusa poco prima della mezzanotte del 31 luglio 2021. La sua storia inizia prima, inizia quando sua mamma, Rita, decide di lasciare il suo Paese d’origine, la Costa d’Avorio, insieme con i suoi due figli e di imbarcarsi in cerca di un futuro migliore. Maria non è ancora venuta al mondo quando la madre decide di partire e, dopo un viaggio lungo in mare aperto, arriva a Lampedusa. È qui che Maria decide di nascere. La madre viene aiutata da Maria Raimondo, infermiera di Corleone, in servizio nell’ambulatorio del Punto territoriale di emergenza, il Pte. Ha fretta, Maria, e non concede il tempo ai soccorritori e alla mamma di lasciare l’isola e arrivare in ospedale. Nasce lì, sull’isola degli sbarchi, ed è un record: è la prima bimba nata a Lampedusa dal 1970. Alla piccola, il Comune di Lampedusa, con una delibera del 2022, ha conferito la cittadinanza onoraria e la cerimonia si svolgerà sabato 4 maggio.

Il sindaco Mannino: “Simbolo di chi ce l’ha fatta”

Maria, che oggi vive a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, insieme con i genitori, è il simbolo “di chi ce l’ha fatta”. A Lampedusa “non nascono bambini del posto dal 1970, complice la condizione di insularità del territorio e le scarse attrezzature medico-sanitarie”, scrive il sindaco Filippo Mannino nel documento che sottopone all’aula del Consiglio comunale. Maria “fa parte di quel numero esiguo di bambini, nati a Lampedusa, che rappresentano l’eccezione e la speranza di chi, proprio come le loro mamme, è disposto a rischiare tutto pur di garantire un futuro, un mondo migliore ai propri figli“. “Raggiungere Lampedusa spesso non è semplice, a volte la speranza di raggiungerla aiuta a non perdersi d’animo, a non rassegnarsi ad una vita fatta di crudeltà e violenza. Raggiungere la terraferma per chi affronta il mare con barchini improvvisati è rischioso, molti hanno perso la vita nella traversata e il Mar Mediterraneo è divenuto per i loro corpi una culla eterna”, spiega Mannino. Sabato prossimo, Maria tornerà a Lampedusa per diventare cittadina dell’isola. Lei “è il simbolo di chi ce l’ha fatta, ma soprattutto di chi non ce l’ha fatta, di chi nutre la speranza di raggiungere un posto migliore dove mettere radici, dove vivere nella piena libertà e legalità, dove il diritto all’infanzia è una priorità – si legge nelle motivazioni del conferimento della cittadinanza – ed è per questo che la nostra Comunità è in dovere e in diritto di riconoscerle la cittadinanza onoraria, un riconoscimento alla vita, alla solidarietà, al rispetto e tutela dei diritti umani e di tutti i bambini che come Maria sono nati a Lampedusa. ‘La forza della vita che irrompe in uno scenario da incubo tra mare e sofferenza’”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata