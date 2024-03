Salvate 45 persone dalla nave Trotamar III

La nave Trotamar III, ha soccorso un barchino in difficoltà al largo di Lampedusa. Si tratta di 45 persone. All’appello però mancherebbero altre tre persone, che sarebbero finite in mare nel corso delle operazioni di salvataggio: tra loro potrebbe esserci anche una neonata di pochi mesi.

I naufraghi soccorsi sono stati portati presso l’hotspot di Lampedusa. All’interno della strutture di contrada Imbriacola, gestita dalla Croce Rossa Italiana, fino a ieri vi era un solo ospite. Tra loro vi sono 5 donne e un minore.

Boat accident in the #Mediterranean: #CompassCollective rescues 31 people / Boat with 45 refugees sinks in front of the rescuers / Three people presumed drowned. Our press-release (eng/it): https://t.co/mmoZNFfhTS #civilfleet #leavenoonebehind pic.twitter.com/TL92UFODyb

— CompassCollective (@boat_spotting) March 29, 2024