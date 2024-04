L'alcolico era stato messo per errore dalla madre insieme al latte in polvere

Un neonato di quattro mesi è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico di Bari dopo aver bevuto un biberon in cui, per errore, la madre aveva messo del vino insieme al latte in polvere. È stata la donna a portare il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. La famiglia risiede nel Brindisino. Viste le condizioni di salute del bimbo, i medici hanno disposto il trasferimento nella struttura pediatrica del capoluogo pugliese.

