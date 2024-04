Il mezzo pesante è uscito fuori strada dopo essersi scontrato con un'auto

Un tir è precipitato da un cavalcavia lungo la strada statale 691 Fondo Valle Sele all’altezza del comune di Calabritto, in provincia di Avellino. Coinvolti nell’incidente il tir e un’auto, che si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamenti. Dopo lo scontro il mezzo pesante è uscito fuori strada, precipitando dal cavalcavia. Fortunatamente salvo l’autista, che non è in pericolo di vita: l’uomo è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è ricoverato e le sue condizioni sarebbero stabili. Nell’incidente è rimasto ferito anche l’uomo alla guida dell’auto che si è scontrata con il mezzo pesante. Anche lui è stato trasportato in ospedale in condizioni non gravi.

