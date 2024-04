Una ragazza è stata ferita per sbaglio ed è stata ricoverata in ospedale

Rissa e sparatoria a Sezze, in provincia di Latina, in cui è rimasta ferita una giovane del luogo colpita da uno sparo. E’ successo nella notte tra il 27 e il 28 aprile scorso. La ragazza è stata ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. I fatti sono avvenuti in un bar in zona Ferro di Cavallo dove poco dopo l’una di notte sarebbe partita una maxi rissa che ha coinvolto diverse persone. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Latina è stata estratta un’arma da fuoco ed è partito un solo colpo che ha ferito la ragazza, probabilmente per errore. Sono in corso le indagini dei militari.

