Rissa e sparatoria a Sezze, in provincia di Latina, in cui è rimasta ferita una giovane del luogo colpita da uno sparo nella notte. È stata ricoverata in ospedale ma, da quanto si è saputo, non è in pericolo di vita. I fatti si sono verificati nei pressi dell’unico bar in zona Ferro di Cavallo dove poco dopo l’una di notte sarebbe partita una maxi rissa che ha coinvolto diverse persone. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Latina è stata estratta un’arma da fuoco ed è partito un solo colpo che ha ferito la ragazza, probabilmente per errore. Sono in corso indagini dei militari.

Il colpo d’arma da fuoco avrebbe centrato la giovane di “rimbalzo” fa sapere il comando provinciale dei carabinieri di Latina. Sul posto della rissa con sparatoria sono intervenuti i militari della stazione di Sesse e i colleghi del radiomobile. La ragazza si trova all’ospedale S. Maria Goretti di Latina.

