Tensioni tra centri sociali, studenti e agenti nella zona rossa del summit

(LaPresse) Continuano le tensioni a Torino dove si svolge il G7 dei ministri degli ambiente. La polizia ha usato gli idranti in corso San Maurizio e sul Lungo Po Cadorna per respingere esponenti dei centri sociali e attivisti per il clima che volevano entrare nella zona rossa del summit.

