Foto da Facebook, Annalisa Savino

Aveva preso una netta posizione antifascista dopo che alcuni studenti erano stati aggrediti da giovani esponenti di un'organizzazione di estrema destra

Il presidente della Toscana Eugenio Giani, con un post sui suoi profili social, esprime oggi “solidarietà e sostegno” alla preside Annalisa Savino del liceo Leonardo da Vinci di Firenze per le lettere ricevute a scuola con minacce e insulti. La preside Savino lo scorso anno aveva preso una netta posizione antifascista dopo che alcuni studenti di un liceo classico fiorentino erano stati aggrediti e picchiati da giovani esponenti di un’organizzazione di estrema destra.

“È inaccettabile che una donna venga minacciata e insultata per aver difeso valori antifascisti e promosso l’uguaglianza“, scrive Giani. Che aggiunge: “Le sue parole riflettono il coraggio e la determinazione di non piegarsi di fronte all’intolleranza e alla violenza. È un monito contro la persistente discriminazione di genere e sull’importanza di continuare a combattere per un mondo più giusto e inclusivo. Forza preside Savino“.

