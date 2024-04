L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha limitato i danni, anche se gli stessi restano ingenti

Nuova auto incendiata nella notte a Olbia. Intorno alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in una piazzola sterrata in via Barcellona alta, all’uscita nord della città, limitando i danni all’utilitaria che, comunque, restano ingenti. Sulle cause del rogo sono in corso le indagini dei carabinieri, che si trovano sul posto per i rilievi. L’utilitaria si trovava parcheggiata in una zona isolata della piazzola sterrata in via Barcellona. L’intervento tempestivo della squadra dei vigili del fuoco ha limitato i danni, anche se gli stessi restano ingenti.

Ormai è stata superata la quota di venti automobili incendiate dall’inizio dell’anno nella sola città di Olbia e sia i carabinieri che la polizia stanno conducendo le indagini per capire la matrice dei diversi episodi – alcune volte anche collegati tra loro – registrati in città in neanche quattro mesi.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Tempio, stanno così sentendo numerosi testimoni e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, uno strumento che si è già rivelato importante per alcuni episodi. Raid incendiari, in centro ma anche in periferia, che spesso, quindi, potrebbero avere un denominatore comune, in un percorso di regolamenti di conti. Una catena di intimidazioni, avvertimenti e vendette che va avanti dall’inizio del 2024.

