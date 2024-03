Allarme nella città del nord Sardegna per l'escalation di attentati incendiari

Un nuovo incendio di probabile origine dolosa ha distrutto un’auto nella notte a Olbia, in provincia di Sassari. Si tratta della 17esima auto data alle fiamme nella cittadina del nord Sardegna in pochi mesi. L’allarme contro la catena degli incendi resta alto, ma al momento non si riesce a fermare la lunga scia del fuoco. I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alle 4 di venerdì per l’incendio di un’autovettura parcheggiata in via Nanni. La stessa al momento del rogo si trovava all’interno di un’area delimitata da cantiere. Sulle cause sono in corso gli accertamenti. Sul posto sono presenti per le indagini di rito i carabinieri di Olbia. Dopo le tre automobili date alle fiamme tre notti fa, dunque, sale a 17 il numero delle automobili distrutte dal fuoco a Olbia dall’inizio dell’anno. Le ultime tre vetture erano state bruciate in via Sebastiano Caboto, dove le tre utilitarie, parcheggiate una di fianco all’altra, sono andate completamente distrutte. Due auto erano di proprietà di una coppia di giovani olbiesi, la terza invece appartiene a un operaio.

Non si fermano gli incendi

Il lungo elenco di atti incendiari a Olbia, ai danni di macchine parcheggiate lungo le vie cittadine, sembra non fermarsi, nonostante l’annuncio di una task force da parte della Questura di Sassari, a seguito di una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una escalation, con due auto distrutte a fine febbraio durante la notte, in zona Orgosoleddu, e una terza, in zona San Nicola. La raffica di attentati era cominciata la notte di San Silvestro: il rogo aveva mandato in fumo un chiosco sul mare, a Marinella. Poi, si era passati alle automobili. Il 15 gennaio le fiamme avevano distrutto cinque auto in zona Sa Minda Noa, due erano del canoista Francesco Gambella. La catena delle intimidazioni era proseguita il 5 febbraio: ad essere prese di mira le macchine del bodybuilder olbiese Gianluca Degortes, del fratello e della cognata. Poi, l’incendio all’auto di una pensionata. Infine i nuovi episodi di una settimana fa, le tre auto distrutte tre notti fa e l’ultima andata a fuoco questa notte. Un’escalation di violenza che desta allarme in città.

