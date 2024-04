A gennaio, nello stesso luogo, era stato scritto l’insulto antisemita 'Ebrei letame'

A poche decine di metri all’ingresso della sinagoga di Milano sulla targa con l’indicazione di via San Barnaba, all’angolo con via Sforza, è comparsa la scritta in vernice rossa ‘W Iran’. Lo scorso 18 gennaio nello stesso luogo era stato scritto l’insulto antisemita ‘Ebrei letame‘, poi fatto cancellare dal comune di Milano.

