“Siamo in piazza Palazzo di Città. Stiamo facendo un presidio con le tende che sarà prolungato per tutta la notte, fino a domani mattina”. Lo dice ai microfoni di LaPresse un’attivista del movimento Friday For Future. Dopo aver sfilato in corteo questa mattina tra le strade adiacenti al centro città, gli attivisti hanno infatti deciso di continuare la loro protesta contro le politiche governative in materia climatica e si sono fermati sotto la sede del Comune di Torino, dove hanno montato una dozzina di tende da campeggio. “Siamo qui per chiedere al nostro sindaco da che parte sta” – aggiunge ancora l’attivista – “da un lato c’è un governo negazionista che continua ad investire sui combustibili fossili, dall’altro lato c’è una giunta regionale che fa scelte poco ambientalmente sostenibili, ma che vengono seguite dal nostro sindaco e dal nostro comune”.

