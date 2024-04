Così Calogero Turturici comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna durante un punto stampa

“Le operazioni si stanno agevolando con una migliore visibilità dell’acqua, si abbassa il livello di inquinamento e la presenza di corpi solidi. In questo momento la visibilità è intorno a un metro e dieci, un metro e venti e questa è una ottima notizia”. Così Calogero Turturici, comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna durante un punto stampa in merito all’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi a Suviana, nell’appennino Bolognese. “Le attività di ricerca sono mirate a una ipotesi di quello che potrebbe essere stato l’incidente” ha spiegato evidenziando che probabilemnte gli altri dispersi “non siano tanto più lontane dal posto in cui abbiamo trovato le ultime due vittime”.”Stiamo ispezionando locali liberi, non la parte sotto le macerie perché abbiamo bisogno di esaurire completamente l’acqua. È terminata l’ispezione visiva e poi dobbiamo mettere in campo tutto ciò che serve per rendere i locali liberi dall’acqua e procedere all’spezione sotto le macerie. Le persone che abbiamo recuperato erano parzialmente incastrate, non è detto che continuando a ispezionare non possiamo trovare una situazione simile”, ha concluso Turturici.

