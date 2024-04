Si continuano a cercare il 37enne Alessandro D'Andrea e il 68enne Vincenzo Garzillo

A Suviana si continua a cercare i corpi degli ultimi due dispersi mentre il tragico bilancio delle vittime si aggiorna dopo l’esplosione avvenuta alla centrale idroelettrica sull’Appennino bolognese. Cinque ora le vittime accertate, che hanno età comprese tra i 35 e i 73 anni.

Chi sono le vittime

Le vittime accertate già mercoledì erano Pavel Petronel Tanase, nato in Romania e residente a Settimo Torinese, in provincia di Torino, di 45 anni; Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra, in provincia di Messina ma residente a Genova, e Mario Pisani nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), 73 anni. Pisani era il titolare della Engineering automation srl, la ditta per cui lavoravano anche le altre due vittime. La società fornisce “ingegneria di sistemi di controllo e supervisione per i settori della produzione di energia, dell’acciaio e dell’ambiente, compresi progetti chiavi in mano e logiche di comando, regolazione e supervisione”. Giovedì sono poi stati trovati anche i corpi del dipendente di Enel Green Power Adriano Scandellari, e del dipendente di Abb Paolo Casiraghi. Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Mestre, ingegnere elettronico, è stato insignito del titolo di Stella al Merito del Lavoro e Maestro del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana nell’aprile 2023. Casiraghi, 59 anni, è di Milano.

Chi sono i dispersi

Si cercano ancora gli altri due dispersi: sono Alessandro D’Andrea, di 37 anni, originario di Pontedera (Pisa) e dipendente della Voith Hydro con sede a Cinisello Balsamo (Mi) e Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli e dipendente della Lab Engineering. Garzillo era andato in pensione un anno fa ed era diventato consulente di una società di ingegneria, la Lab Engineering di Chieti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata