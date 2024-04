Il bilancio è di 3 morti, 5 feriti e 4 dispersi. Le vittime avevano fra i 35 e i 73 anni. Proseguono le ricerche dei dispersi

Una esplosione è avvenuta martedì intorno alle 15 nella centrale idroelettrica di Bargi che interessa il bacino artificiale di Suviana, in provincia di Bologna. Sono attualmente tre i corpi individuati dai soccorritori alla centrale elettrica del Lago di Suviana. Lo precisa la prefettura di Bologna. I dispersi sono quattro, i feriti che si trovano in ospedale cinque mentre le persone rimaste illese dopo l’incidente sono tre.

Le tre vittime identificate in seguito alla tragica esplosione avvenuta alla centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino bolognese hanno tra i 35 e i 73 anni. Si tratta di Pavel Petronel Tanase, nato in Romania e residente a Settimo Torinese, in provincia di Torino, di 45 anni, Mario Pisano nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), 73 anni e Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra, in provincia di Messina.

Sono andate avanti tutta la notte e proseguono ancora senza sosta le ricerche dei quattro dispersi in seguito alla tragica esplosione avvenuta alla centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino bolognese. Secondo quanto si apprende le ricerche sono sempre più complicate dato il crollo parziale del solaio. Nelle operazioni è stata coinvolta anche l’Arpa.

Vvf: “Poche speranze di trovare vivi superstiti”

“Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea”. Così Luca Cari, dirigente comunicazione dei Vigili del fuoco in merito all’intervento in corso per la ricerca dei dispersi in seguito alla tragica esplosione avvenuta ieri pomeriggio, alla centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino bolognese.

Vvf: “Situazione difficile, acqua sta salendo”

“La situazione è molto difficile, l’acqua sta salendo, stiamo lavorando al di sotto del livello del lago quindi con l’acqua che entra. Dobbiamo lavorare in sicurezza”. Così Luca Cari, dirigente comunicazione dei Vigili del fuoco in merito all’intervento in corso per la ricerca dei dispersi, in seguito alla tragica esplosione avvenuta ieri pomeriggio alla centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino bolognese. “Siamo già a 40 centimetri al piano -8 dove stavamo lavorando con le squadre di ricerca”, aggiunge, “questa è una situazione molto difficile e di rischio e pericolo per i nostri operatori”.

Vvf: “In acqua c’è visibilità zero”

“C’è acqua, quindi ci si muove a fatica. In acqua visibilità zero. È una situazione difficile, ma questo è un momento di studio della situazione insieme ai tecnici dell’Enel. Dobbiamo capire da dove sta entrando l’acqua e cosa può accadere”. Così Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco in merito alle ricerche degli operai dispersi nella centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana, dopo l’esplosione avvenuta nell’impianto nel pomeriggio di ieri. Nell’ottavo piano “ci sono almeno 50 cm di acqua. Fino a questa notte era una zona asciutta nella quale potevamo rimuovere le macerie. In questo momento non è più possibile fare questo tipo di operazione. Stiamo rimodulando l’intervento. È un intervento che va studiato perché molto, molto complesso”

Amico vittima: “Aveva lasciato la Sicilia per lavorare”

“Vincenzo era un bravissimo ragazzo, un anno fa aveva preso la sua valigia e aveva lasciato la sua Sicilia perché voleva lavorare. Faceva l’elettricista e per le vacanze tornava sempre nel suo paese”. A raccontarlo a LaPresse è Emanuele, un amico ed ex collega di Vincenzo Franchina, 36 anni, la più giovane vittima accertata della tragica esplosione avvenuta ieri pomeriggio alla centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino bolognese. Vincenzo era originario di Sinagra, in provincia di Messina. “Si era sposato un anno fa e aveva una bambina di due anni che ora è rimasta senza il suo papà”, ha aggiunto l’amico.

Enel Green Power: “Continua collaborazione con autorità”

In relazione al grave incidente occorso nella centrale di Bargi (BO), Enel Green Power “esprime ancora profondo cordoglio e vicinanza a tutte le vittime e alle loro famiglie. L’azienda continuerà a dare ogni forma di collaborazione alle autorità preposte per accertare i fatti“. Lo riferisce la società del gruppo Enel in una nota.

Enel Green Power: “Erano in corso lavori con 3 aziende”

“L’amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, si è recato immediatamente sul luogo per coordinare di persona le attività aziendali in raccordo con le autorità competenti”. Lo spiega in una nota la società del gruppo Enel in relazione al grave incidente occorso nella centrale di Bargi (BO). “Nella centrale erano in corso lavori di efficientamento che Enel Green Power aveva contrattualizzato con tre aziende primarie, Siemens, ABB e Voith“, si legge.

“Da quanto ricostruito, il collaudo del primo gruppo di generazione era già terminato nei giorni scorsi e, al momento in cui è avvenuto l’incidente, era in corso il collaudo del secondo gruppo”, prosegue la nota. “Enel Green Power sarà vicina in ogni modo ai feriti e alle famiglie delle vittime. L’azienda ringrazia le Autorità competenti che stanno lavorando incessantemente alle operazioni di soccorso e a cui sta prestando il massimo supporto”, conclude.

Pichetto: “Inchiesta potrà essere anche su manutenzione”

“Speriamo che queste ricerche che stanno andando avanti in condizioni difficilissime possano riuscire a trovare qualcuno ancora salvo”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ad Agorà su Rai Tre. L’inchiesta “potrà essere” anche sulla manutenzione, “era a fine manutenzione e a fine efficientamento, si tratta di capire qual è il motivo di questa esplosione”, ha spiegato.

“È un incidente di dimensioni enormi, anche imprevedibile. Si trattava di un collaudo di un impianto rinnovato, efficientato fatto da imprese a livello internazionale altamente specializzate. Era alla parte finale, i lavori erano finiti ed era la consegna dei lavori fatti e conclusi. Bisognerà capire quali sono le cause con le indagini”, ha osservato Pichetto. “Le valutazioni le faremo nelle prossime ore, in questo momento nell’immediatezza l’emergenza è fermare la crescita dell’acqua e cercare di salvare qualcuno dei quattro”, ha aggiunto.

