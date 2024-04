L'ad Salvatore Bernabei: "Non è il momento di parlare di cause. Abbiamo scelto le società migliori"

“L’amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, si è recato immediatamente sul luogo per coordinare di persona le attività aziendali in raccordo con le autorità competenti”. Lo spiega in una nota la società del gruppo Enel in relazione al grave incidente occorso nella centrale di Bargi (BO). “Nella centrale erano in corso lavori di efficientamento che Enel Green Power aveva contrattualizzato con tre aziende primarie, Siemens, ABB e Voith“, si legge.

“Da quanto ricostruito, il collaudo del primo gruppo di generazione era già terminato nei giorni scorsi e, al momento in cui è avvenuto l’incidente, era in corso il collaudo del secondo gruppo”, prosegue la nota. “Enel Green Power sarà vicina in ogni modo ai feriti e alle famiglie delle vittime. L’azienda ringrazia le Autorità competenti che stanno lavorando incessantemente alle operazioni di soccorso e a cui sta prestando il massimo supporto“, conclude.

In relazione al grave incidente occorso nella centrale di Bargi (BO), Enel Green Power “esprime ancora profondo cordoglio e vicinanza a tutte le vittime e alle loro famiglie. L’azienda continuerà a dare ogni forma di collaborazione alle autorità preposte per accertare i fatti“.

Bernabei: “Non è il momento di parlare di cause”

“Non è il momento, perché non è possibile e non è nemmeno opportuno, parlare di cause, la situazione è complessa. Le nostre energie sono per aiutare le famiglie e dare una mano ai vigili del fuoco coordinandoci insieme in questi lavori di soccorso per recuperare superstiti”, ha dichiarato Bernabei dalla centrale. “Faremo tutti gli accertamenti del caso, stiamo già collaborando con le autorità e continueremo a farlo per accertare i fatti. Non è possibile e non è il momento di avere risposte sulle cause“, ha ribadito.

Bernabei: “Scelte le società migliori”

“I lavori che erano in corso in questa centrale erano di aggiornamento tecnologico e in particolare stavamo organizzando le prove di collaudo sul secondo gruppo. Le prove sul primo gruppo si erano già realizzate ed erano andate nelle settimane scorse già concluse. Ieri stavamo realizzando le prove del secondo gruppo. Per fare questi lavori di aggiornamento tecnologico avevamo scelto tra le migliori ditte e società del settore elettrico e idroelettrico: Siemens, Abb e Voith“, ha poi raccontato Bernabei. “I lavori sono iniziati a settembre del 2022, l’attività che si stava facendo era programmata, e stava terminando in questi giorni all’interno di un piano già previsto con dei contractor tra i più prestigiosi del mondo“, ha continuato, spiegando che “quando mi rivolgo a un contractor, il contractor è sinonimo di prestigio e serietà” ma loro “possono rivolgersi ad altri specialisti perché parliamo di lavori che possono essere fatti solo da specialisti”.

