L'amministratore delegato della azienda che gestisce la centrale dove è avvenuta l'esplosione

Salvatore Bernabei, amministratore delegato di Enel Green Power, si è recato alla centrale di Suviana e ha parlato dei lavori che erano in corso nell’impianto in provincia di Bologna. “Si tratta di lavori di aggiornamento tecnologico per i quali abbiamo scelto tra le società migliori nel settore”, ha spiegato il dirigente dopo aver rivolto il pensiero alle vittime dell’incidente avvenuto martedì e alle loro famiglie. “Faremo tutti gli accertamenti Del caso, stiamo già collaborando con le autorità e continueremo a farlo per accertare i fatti. Non è possibile e non è il momento di avere risposte sulle cause”, le parole di Bernabei.

