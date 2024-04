L'amministratore delegato della azienda che gestisce la centrale dove è avvenuta l'esplosione

“Abbiamo predisposto già sia qui in centrale sia negli ospedali dove ci sono i feriti dei team di supporto psicologico con tutta la logistica, gli hotel, affinché queste persone che stanno vivendo un momento molto difficili possano essere supportate”. Così Salvatore Bernabei, ad di Enel Green Power, alla centrale di Suviana. “Siamo colpiti come azienda come Enel Green Power, come comunità. È un momento delicatissimo. La cosa più importante in questo momento sono due: stare vicini alle famiglie ed è quello che stiamo facendo e anche con azioni concrete. Vogliamo manifestare tutto il nostro più profondo cordoglio per le vittime dei loro famiglie, ma adesso dobbiamo aiutarle”, ha spiegato Bernabei.

