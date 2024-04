L'arresto nell'inchiesta relativa a tre appalti che secondo la procura sarebbero stati 'truccati'

Ancora un terremoto giudiziario a sconvolgere la politica a Bari. Alfonsino Pisicchio, ex assessore regionale e dallo scorso dicembre commissario dell’Arti (l’agenzia regionale della tecnologia) è indagato ed è stato messo agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta per corruzione della procura di Bari sfociata nell’esecuzione di 7 ordinanze di custodia e con 15 indagati complessivi. L’inchiesta è relativa a tre appalti che, secondo l’ipotesi della procura, sarebbero stati ‘truccati’. Nell’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari – di cui LaPresse ha preso visione – Pisicchio, assieme al fratello Enzo, è indagato nella veste di ex assessore della Regione Puglia per aver svolto il ruolo di “intermediario”, compiendo “una serie di condotte di istigazione, determinazione del pactum sceleris per tutto il periodo della gara, dalla predisposizione sino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento delle attività di supporto alla gestione volontaria e coattiva di Tarsu, Tares, Tari, Ici e Imu del Comune di Bari”. La contestazione è mossa con riferimento all’anno 2020. Con Pisicchio sono indagati anche il Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto, un componente della commissione di gara e un imprenditore. Secondo i pm, dal reato i fratelli Pisicchio avrebbero ottenuto come “utilità” il “sistema di fatturazione fraudolenta che consentiva il finanziamento illecito del partito Iniziativa democratica“. E in favore di Alfonso Pisicchio ci sarebbe stato anche un “sistema di assunzioni di persone da lui indicate che, a loro volta, gli avrebbero garantito la preferenza elettorale“.

Revocato l’incarico di commissario dell’Arti

La giunta regionale della Puglia ha revocato ad Alfonsino Pisicchio l’incarico di commissario dell’Arti, nominando al suo posto Cosimo Elefante, dirigente regionale responsabile della transizione al digitale.

