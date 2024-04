Eseguita un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 10 indagati

Il sindaco di Triggiano, in provincia di Bari, Antonio Donatelli, è stato arrestato e posto ai domiciliari, con l’accusa di corruzione elettorale. Ai domiciliari anche Alessandro Cataldo, marito dell’assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, che risulta tra i 72 indagati nell’ambito della stessa inchiesta sulle elezioni amministrative a Triggiano, Grumo e Bari del settembre 2020 e dell’ottobre 2021. La politica ha presentato le sue dimissioni al governatore pugliese Emiliano, che le ha accettate, dopo le perquisizioni subite questa mattina.

I carabinieri del Comando Provinciale di Bari e della Sezione di Polizia Giudiziaria hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di 10 persone (di cui uno in carcere, sette ai domiciliari e due divieti di dimora nel Comune di Triggiano), richiesta dalla Procura della Repubblica di Bari. Vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di altrettante persone coinvolte, a vario titolo, in un’associazione finalizzata alla ‘corruzione elettorale’, attraverso un meccanismo illecito con riferimento alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 nel comune di Grumo Appula, e del 3 e 4 ottobre 2021 nel comune di Triggiano.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal gip, dalle indagini è emerso un “collaudato accordo illecito” il cui obiettivo era la rielezione del sindaco e di due consiglieri comunali (non destinatari di alcuna misura eseguita oggi). In occasione di entrambe le consultazioni elettorali, la rete messa in piedi ha orientato le preferenze di voto di numerosi elettori, attraverso il pagamento di denaro e altre utilità nei loro confronti. In particolare, le attività, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari e condotte in più fasi dai Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Bari, della Compagnia di Modugno e della locale Sezione di Polizia Giudiziaria, hanno evidenziato che il responsabile di un noto movimento politico del territorio, destinatario dell’odierno provvedimento di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, attraverso un’associazione che riusciva a canalizzare le preferenze, ha acquisito illecitamente voti nello svolgimento delle consultazioni nel Comune di Triggiano nel 2021.

Database con oltre 2mila nomi

Nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Bari per corruzione elettorale, sfociata oggi nell’esecuzione di 10 misure cautelari, è emerso che nella disponibilità di alcuni indagati c’era un “database con più di duemila nominativi con numeri di telefono e fotocopie di carte d’identità e schede elettorali”. È quanto si legge nell’ordinanza di custodia cautelare di cui LaPresse ha preso visione. Stando alle indagini, si sarebbe trattato di nominativi di “persone alle quali sarebbe stato dato un corrispettivo in denaro, in cambio del voto. Emerso, inoltre, che Alessandro, detto Sandro, Cataldo, marito dell’assessore della Regione Puglia, Anita Maurodinoia, nei cui confronti è stata disposta una perquisizione, avrebbe escogitato un sistema per “controllare l’effettivo esercizio del voto in favore del suo partito politico e della moglie”. Ci sarebbero state “formule di voto costituite da segni identificativi che venivano imposte agli elettori” e che avrebbero permesso “ex post di verificare l’effettivo voto come concordato”.

Indagata anche assessora regionale Maurodinoia: si dimette

L’assessora ai Trasporti della Regione Puglia Anita Maurodinoia ha rassegnato le dimissioni nelle mani del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. La decisione è scaturita dopo la perquisizione delegata ai carabinieri nell’inchiesta per corruzione elettorale coordinata dalla procura di Bari in cui la politica è indagata. Il governatore Emiliano – fa sapere la Regione – ha accettato le dimissioni. Maurodinoia ha rassegnato le sue dimissioni anche dagli organismi del Partito Democratico, ha fatto sapere il Pd pugliese.

Lega: “Vicende sconcertanti, domenica Salvini sarà in città”

“Domenica 7 aprile Matteo Salvini sarà a Bari. Dopo l’inquietante comizio di Michele Emiliano con Antonio Decaro e le imbarazzanti polemiche del Comune di Bari contro il Viminale, le notizie delle ultime ore sono ancora più gravi e preoccupanti. Per la Lega siamo di fronte a vicende sconcertanti: i cittadini di Bari e di tutta la Puglia non le meritano”. Così una nota della Lega.

Orlando: “Pd non può né deve avere a che fare con chi compra voti”

“Il Pd non può né deve avere a che fare con chi compra i voti”. Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

