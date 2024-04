La giovane è uscita di casa per andare a scuola, dove però non è mai arrivata

Sono ore di ansia e di paura quelle dei familiari di una 12enne, Dayana Martinez, scomparsa ieri mattina intorno alle 7.45 da Busto Arsizio, in provincia di Varese, nella zona di via Deledda direzione via San Carlos. La giovane è uscita di casa per andare a scuola nel quartiere di Sacconago, dove non è mai arrivata.

I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri e, secondo quando si apprende, non si esclude l’allontanamento volontario. Sorvegliate speciali le stazioni ferroviarie. La 12enne ha con sè un cellulare che però non contiene una scheda in quanto lo usa solo per giocare. Dayana è alta un metro e 60 centimetri, pesa 40 kg e ha gli occhi marroni.

Al momento della scomparsa indossava una felpa bianca, una maglietta gialla, pantaloni marroni e scarpe Nike nere e bianche con il simbolo rosa e uno zainetto viola. Chiunque abbia notizie può contattare il 112 o il comitato scientifico ricerca scomparsi Odv al numero 3881894493

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata