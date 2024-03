Nello schianto ha perso la vita la piccola Regina Pietra, 8 anni

Le immagini del tragico incidente mortale sulla via Pontina ad Ardea, in provincia di Roma, in cui nel pomeriggio di giovedì ha perso la vita una bambina di 8 anni, Regina Pietra, e sono rimasti feriti tre bambini tra gli 8 e i 10 anni. Tre autovetture, due Mercedes e una Lancia Station Wagon vecchio modello, si sono scontrate dopo che il conducente della Lancia non ha rispettato lo stop della strada che da via della Pescarella immette su via Pontina Vecchia. Nell’attraversare l’incrocio, il veicolo si è scontrato con una Mercedes e ha poi colpito frontalmente una macchina che viaggiava nel senso opposto di strada. La procura di Velletri, sul caso, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Le indagini

Un segnale di stop non rispettato e una velocità superiore ai 100 km/h su un tratto di strada dove il limite è fissato a 50km/h, le cause dell’incidente mortale, avvenuto ieri pomeriggio. La procura della Repubblica di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato per il momento ancora contro ignoti. Il pm titolare dell’inchiesta infatti, è in attesa della conferma degli esami tossicologici sui conducenti delle tre autovetture coinvolte. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti investigative, uno dei conducenti sarebbe non negativo ad una sostanza stupefacente, ma sul soggetto sarebbero state disposte altre analisi cliniche per confermare la positività. Intanto la polizia locale del comune di Ardea, ha acquisito le immagini del video di una telecamera di video sorveglianza, posta sulla tettoia di un’abitazione vicina al luogo della tragedia in cui sono immortalate tutte le fasi della tragedia. Dalla ricostruzione è emerso che, mentre la Lancia Lybra station wagon, con a bordo un meccanico di Aprilia, si immetteva da una strada laterale su quella principale, non ha rispettato in segnale di stop venendo centrata da una Mercedes 220, guidata da un cittadino olandese, che procedeva a velocità elevatissima in direzione Roma, andando a sua volta a ‘carambolare’ contro una Mercedes Classe A, che proveniva nel senso opposto di marcia e sulla quale viaggiava la bambina che è morta sul colpo. L’ uomo alla guida della Lancia, è ricoverato in gravi condizioni al San Camillo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata