L'incidente ad Ardea. Feriti anche tre altri bimbi tra gli 8 e i 10 anni, in codice rosso un adulto

È di una bambina di 8 anni morta sul colpo e di altri tre bambini feriti, oltre a un adulto, il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio alle 15,45 in via Pontina Vecchia all’incrocio con via della Pescarella, ad Ardea in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Pomezia, la polizia locale di Ardea e il 118, che ha inviato sul posto anche l’eliambulanza. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto. I tre bambini feriti sono di età comprese tra gli 8 e i 10 anni e sono stati trasportati in ospedale. L’adulto invece è stato elitrasportato al San Camillo di Roma in codice rosso.

