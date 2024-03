Piano straordinario della Prefettura di Roma

Sono iniziate nel primo pomeriggio le operazioni di controllo e di bonifica da parte delle forze di polizia nell’area del Colosseo e dei Fori imperiali, in vista della Via Crucis del venerdì prima di Pasqua a cui prenderà parte Papa Francesco. Il piano di sicurezza straordinario è stato disposto dalla Prefettura di Roma e attuato dalla Questura per le festività pasquali ed è stato rafforzato dopo i fatti di Mosca. Da quando inizierà l’afflusso dei partecipanti all’evento religioso al Colosseo, la questura ha previsto due filtraggi, uno ad ampio raggio ed un altro nei pressi del punto dove saranno presenti le autorità religiose ed istituzionali. Per garantire la sicurezza, scenderanno in campo polizia, carabinieri, guardia di Finanza e municipale. Sui tetti intorno alla zona della celebrazioni sono stati piazzati i tiratori scelti e un elicottero sorveglierà l’area dall’alto, inviando le immagini in diretta alla sala operativa della questura di via Genova. Le unità cinofile, insieme agli artificieri, dotati di termocamere, hanno ispezionato ogni centimetro del perimetro per rilevare la presenza di eventuali ordigni.

