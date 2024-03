E' successo nella notte tra il 27 e il 28 marzo, nessuna persona è rimasta coinvolta

Tre auto in sosta inghiottite sotto terra. E’ successo nella notte tra il 27 e il 28 marzo a Roma. Intorno alle ore 00:50 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Sestio Menas n.54 con il supporto di un’autogru. La voragine stradale è di grandi dimensioni, con un diametro di otto metri e una profondità pari a 13 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

