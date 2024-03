Foto dall'archivio

E' accaduto a Golasecca, la vittima ricoverata al Niguarda in gravi condizioni

Un 50enne si è dato fuoco ed è rimasto gravemente ferito stamani a Golasecca, in provincia di Varese. Il fatto è accaduto in via Giacomo Puccini. L’uomo si trovava all’interno della propria auto parcheggiata davanti casa, e le fiamme si sono estese anche ad un veicolo posteggiato accanto.

Nel tentativo di prestargli soccorso, sono rimaste ferite anche la moglie di 42 anni e la figlia 13enne. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano dove versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Varese. Sono in corso indagini per capire i motivi che abbiano spinto l’uomo al gesto.

