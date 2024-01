Ora è ricoverato al Cto di Torino

È gravissimo l’uomo ricoverato al Cto di Torino che ieri sera si è dato fuoco nella sua abitazione nel quartiere popolare di Sant’Agabio a Novara dopo un litigio con la moglie. L’uomo, un 44enne di origine sudamericana, ha riportato ustioni su buona parte del corpo e, dopo l’arrivo all’ospedale di Novara, è stato trasferito nel nosocomio torinese per la gravità della sua condizione. Secondo una prima ricostruzione, il 44enne si sarebbe dato fuoco dopo un litigio con la moglie per quello che gli investigatori della questura di Novara, definiscono ‘di natura sentimentale’. Oltre alla donna, in casa c’erano anche le 4 figlie minorenni della coppia: la moglie non ha riportato lesioni. Sono ora in corso le indagini.

