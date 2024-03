Allerta massima anche per i luoghi di culto in vista della Pasqua

Misure di sicurezza rafforzate a Torino in vista della Pasqua, considerato il recente attentato a Mosca. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Donato Cafagna, si è riunito ieri per definire il piano coordinato dei controlli in occasione dell’imminente ponte di Pasqua. Nella riunione, alla quale hanno partecipato i vertici della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, delle Specialità della Polizia di Stato e l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Torino, Giovanna Pentenero, sono state approntate misure di controllo che si avvalgono anche dei militari dell’Operazione Strade Sicure. I dispositivi messi in campo saranno orientati, anche a seguito del recente attentato terroristico di Mosca, a innalzare il livello di sicurezza su tutti gli obiettivi sensibili, con particolare attenzione allo scalo aeroportuale di Caselle, alle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa e alle reti di trasporto pubblico, in considerazione del prevedibile incremento della movimentazione turistica che interesserà il capoluogo e le altre località di soggiorno, anche sciistiche, spiega la Prefettura.

Un’attenzione particolare sarà riservata alle aree di maggiore concentrazione di persone, ai luoghi di pubblico spettacolo, ai centri commerciali, ove verranno potenziati i servizi di controllo. In coincidenza dello svolgimento delle tradizionali cerimonie religiose, verranno rafforzate le misure di vigilanza nei diversi luoghi di culto. Un altro ambito di intervento è costituito dalla rete stradale: la Prefettura fa sapere che nelle giornate di maggiore flusso veicolare è stato disposto il potenziamento dei servizi di controllo del traffico in particolare da parte della Polizia Stradale, anche con il presidio delle principali barriere autostradali. Le giornate di venerdì 29 marzo, di lunedì 1° aprile e martedì 2 aprile sono considerate a maggior rischio di traffico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata